Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

СНГ 06.10.2017 17:40

Правительство Узбекистана окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП во Владимирской области

По поручению президента Узбекистана Шавката Миризеева создана правительственная комиссия по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области России, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве напомнили, что руководство Узбекистана направило военно-транспортный самолет Минобороны республики для оказания содействия в возвращении пострадавших и погибших на родину.

"Спецборт с представителями министерств по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, обороны, иностранных дел, а также группой высококвалифицированных врачей Республиканского центра экстренной медицинской помощи вылетел из Ташкента в 15:00 местного времени (13:00 мск)", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП во Владимирской области погибли 16 граждан Узбекистана и один гражданин Казахстан, пострадали 5 человек, в том числе двое детей.

Ранее МИД Узбекистана озвучил данные о 19 погибших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ДТП, ПОМОЩЬ


Похожие новости


По предварительным данным, жертвами ДТП под Владимиром стали 19 граждан Узбекистана – МИД Патриарх Кирилл отправится в Узбекистан Узбекистан просит арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России - Генпрокуратура РФ Узбекский лидер утвердил соглашения с РФ в сфере миграции Узбекистан хочет открыть консульства еще в пяти города России, заявляют в Ташкенте РФ и Узбекистан подписывают соглашения по инвестпроектам на $12 млрд и торговым контрактам на $3,8 млрд - Мирзиёев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]