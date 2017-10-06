Правительство Узбекистана окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП во Владимирской области

По поручению президента Узбекистана Шавката Миризеева создана правительственная комиссия по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области России, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве напомнили, что руководство Узбекистана направило военно-транспортный самолет Минобороны республики для оказания содействия в возвращении пострадавших и погибших на родину.

"Спецборт с представителями министерств по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, обороны, иностранных дел, а также группой высококвалифицированных врачей Республиканского центра экстренной медицинской помощи вылетел из Ташкента в 15:00 местного времени (13:00 мск)", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП во Владимирской области погибли 16 граждан Узбекистана и один гражданин Казахстан, пострадали 5 человек, в том числе двое детей.

Ранее МИД Узбекистана озвучил данные о 19 погибших.