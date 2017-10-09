Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

СНГ 09.10.2017 13:31

Генсек НАТО вновь указал на важность диалога между альянсом и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что, несмотря на все сложности, альянс и Россия должны вести диалог, примером чему служат встречи в рамках Совета НАТО-Россия.

"Я думаю, это важно сидеть за столом и обсуждать сложные вопросы, вроде Украины. Это непросто, но потому важно проводить встречи, потому что мы не намерены изолировать Россию: Россия - наш сосед, мы будем говорить, нам нужен политический диалог с Россией", - сказал генсек на пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

Он уточнил, что в рамках Совета НАТО-Россия стороны смогли в "открытой и честной манере" обсудить такие вопросы как кризис на Украине и "военное строительство в Европе". Он отметил, что сторонам удалось достичь "некоторых успехов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Генсек НАТО призвал Россию не следовать "сирийскому сценарию" в Ливии и оказать содействие ООН в нормализации ситуации Генсек НАТО и министр обороны США посещают Афганистан Генсек НАТО примет участие в Генассамблее ООН и посетит штаб Центрального командования США Столтенберг отправится в октябре в Японию и Южную Корею на фоне обострения конфликта на Корейском полуострове Столтенберг будет участвовать в заседании комиссии НАТО-Украина в Киеве Генсек НАТО приветствовал планы укрепления обороноспособности ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]