Генсек НАТО вновь указал на важность диалога между альянсом и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что, несмотря на все сложности, альянс и Россия должны вести диалог, примером чему служат встречи в рамках Совета НАТО-Россия.

"Я думаю, это важно сидеть за столом и обсуждать сложные вопросы, вроде Украины. Это непросто, но потому важно проводить встречи, потому что мы не намерены изолировать Россию: Россия - наш сосед, мы будем говорить, нам нужен политический диалог с Россией", - сказал генсек на пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

Он уточнил, что в рамках Совета НАТО-Россия стороны смогли в "открытой и честной манере" обсудить такие вопросы как кризис на Украине и "военное строительство в Европе". Он отметил, что сторонам удалось достичь "некоторых успехов".