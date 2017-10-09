Генсек НАТО вновь указал на важность диалога между альянсом и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что, несмотря на все сложности, альянс и Россия должны вести диалог, примером чему служат встречи в рамках Совета НАТО-Россия.
"Я думаю, это важно сидеть за столом и обсуждать сложные вопросы, вроде Украины. Это непросто, но потому важно проводить встречи, потому что мы не намерены изолировать Россию: Россия - наш сосед, мы будем говорить, нам нужен политический диалог с Россией", - сказал генсек на пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.
Он уточнил, что в рамках Совета НАТО-Россия стороны смогли в "открытой и честной манере" обсудить такие вопросы как кризис на Украине и "военное строительство в Европе". Он отметил, что сторонам удалось достичь "некоторых успехов".
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