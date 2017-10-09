Беллард проведет обсуждения с руководством Азербайджана в рамках подготовки к саммиту Восточное партнерство

Заместитель генсека Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард прибыл в понедельник с визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские СМИ.

"В ходе двухдневного визита Ж.-К. Беллард проведет ряд встреч с официальными лицами страны, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым", - отмечают СМИ.

На встречах будут обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе подготовки к саммиту ЕС "Восточное партнерство", который пройдет в ноябре в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, президент И.Алиев заявил об участии в ноябрьском саммите "Восточное партнерство".

А.Азизов