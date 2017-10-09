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Внешняя политика 09.10.2017 12:46

Беллард проведет обсуждения с руководством Азербайджана в рамках подготовки к саммиту Восточное партнерство

Заместитель генсека Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард прибыл в понедельник с визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские СМИ.

"В ходе двухдневного визита Ж.-К. Беллард проведет ряд встреч с официальными лицами страны, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым", - отмечают СМИ.

На встречах будут обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе подготовки к саммиту ЕС "Восточное партнерство", который пройдет в ноябре в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, президент И.Алиев заявил об участии в ноябрьском саммите "Восточное партнерство".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, САММИТ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]