Москва ожидает от Вашингтона разъяснений по поводу ситуации в районе сирийского Эт-Танфа - Лавров

Российская сторона ожидает, что США по военным каналам передадут свои разъяснения относительно присутствия боевиков в подконтрольной американцам зоне в районе сирийского Эт-Танфа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы эти вопросы регулярно ставим по каналам, которые существуют между военными, это главные каналы для прояснения любых сомнений, любых подозрений", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в четверг.

Министр отметил, что в районе Эт-Танфа "происходят странные вещи, оттуда неожиданно появляются игиловцы в больших количествах". "То же самое происходит на границе Ирака с Сирией, из Ирака идут потоки боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ")", - добавил он.

С.Лавров подчеркнул, что поднимал данный вопрос в ходе последнего телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и получил с его стороны заверение в том, что единственная цель Вашингтона в Сирии - это борьба с ИГИЛ.

"Если это так, то, наверное, не составит труда развеять сомнения, которые у наших военных возникли. Надеюсь, что конкретные ответы на конкретные вопросы будут профессионально предоставлены", - сказал министр.