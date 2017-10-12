Москва ожидает от Вашингтона разъяснений по поводу ситуации в районе сирийского Эт-Танфа - Лавров

Российская сторона ожидает, что США по военным каналам передадут свои разъяснения относительно присутствия боевиков в подконтрольной американцам зоне в районе сирийского Эт-Танфа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы эти вопросы регулярно ставим по каналам, которые существуют между военными, это главные каналы для прояснения любых сомнений, любых подозрений", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в четверг.
Министр отметил, что в районе Эт-Танфа "происходят странные вещи, оттуда неожиданно появляются игиловцы в больших количествах". "То же самое происходит на границе Ирака с Сирией, из Ирака идут потоки боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ")", - добавил он.
С.Лавров подчеркнул, что поднимал данный вопрос в ходе последнего телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и получил с его стороны заверение в том, что единственная цель Вашингтона в Сирии - это борьба с ИГИЛ.
"Если это так, то, наверное, не составит труда развеять сомнения, которые у наших военных возникли. Надеюсь, что конкретные ответы на конкретные вопросы будут профессионально предоставлены", - сказал министр.
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