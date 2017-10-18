Израильские военные обыскали офисы восьми палестинских медиакомпаний

Служащие Армии обороны Израиля в ночь на среду провели рейд в зданиях восьми палестинских СМИ на Западном берегу реки Иордан, пишет в среду израильская газета "Гаарец".

По данным издания, поводом для проведения военными операции стало "распространение материалов, содержащих пропаганду" терроризма.

"Израиль продолжит бороться с распространением пропаганды терроризма", - приводит "Гаарец" выдержки из заявления Армии обороны Израиля.

В частности, речь идет о таких палестинских телеканалах, как "Аль-Кудс" и "Аль-Акса".

В результате операции израильские военнослужащие конфисковали у компаний оборудование, а также закрыли несколько из них. Помимо этого, двух палестинцев задержали.