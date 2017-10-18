Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2 RUR   0.0297 GBR   2.2421 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 12° 19° 20 Окт 11° 21° 21 Окт 13° 20°

Дальнее зарубежье 18.10.2017 17:36

Израильские военные обыскали офисы восьми палестинских медиакомпаний

Служащие Армии обороны Израиля в ночь на среду провели рейд в зданиях восьми палестинских СМИ на Западном берегу реки Иордан, пишет в среду израильская газета "Гаарец".

По данным издания, поводом для проведения военными операции стало "распространение материалов, содержащих пропаганду" терроризма.

"Израиль продолжит бороться с распространением пропаганды терроризма", - приводит "Гаарец" выдержки из заявления Армии обороны Израиля.

В частности, речь идет о таких палестинских телеканалах, как "Аль-Кудс" и "Аль-Акса".

В результате операции израильские военнослужащие конфисковали у компаний оборудование, а также закрыли несколько из них. Помимо этого, двух палестинцев задержали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, СМИ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения готов внести вклад в решение палестино-израильского конфликта – глава МИД Баку призывает соблюдать резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту ООН продолжит работу для урегулирования палестино-израильского конфликта – помощник генсека Аббас в разговоре с Трампом заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем - Белый дом Создание двух государств - не обязательное условие для урегулирования ближневосточного конфликта - Белый дом Аббас заявляет о планах созыва международной конференции по палестино-израильскому урегулированию до конца года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]