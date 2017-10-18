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Дальнее зарубежье 18.10.2017 17:46

Парламентарии Южной Кореи и КНДР общались накоротке в кулуарах ассамблеи МПС в Петербурге - Матвиенко

Парламентарии Северной и Южной Кореи контактировали между собой в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), прошедшей в Санкт-Петербурге, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Некоторые журналисты видели в кулуарах, как накоротке, но все-таки общались парламентарии Южной и Северной Кореи - это уже тоже хорошо", - сказала В.Матвиенко на пресс-конференции по итогам ассамблеи МПС.

По ее словам, "сам факт того, что делегации Северной и Южной Кореи согласились и приехали для участия в 137-й ассамблее - это важный, позитивный шаг".

Как сообщалось 16 октября, член делегации Южной Кореи в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза подошла к представителям КНДР.

"Я просто подошла поздороваться", - сказала она журналистам, спросившим, удалось ли ей поговорить с членами северокорейской делегации. По ее словам, в ответ ей улыбнулись.

Со своей стороны, один из представителей КНДР сказал журналистам, что член южнокорейской делегации "просто подошла познакомиться".

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, КОРЕЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]