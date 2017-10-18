Парламентарии Южной Кореи и КНДР общались накоротке в кулуарах ассамблеи МПС в Петербурге - Матвиенко

Парламентарии Северной и Южной Кореи контактировали между собой в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), прошедшей в Санкт-Петербурге, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Некоторые журналисты видели в кулуарах, как накоротке, но все-таки общались парламентарии Южной и Северной Кореи - это уже тоже хорошо", - сказала В.Матвиенко на пресс-конференции по итогам ассамблеи МПС.

По ее словам, "сам факт того, что делегации Северной и Южной Кореи согласились и приехали для участия в 137-й ассамблее - это важный, позитивный шаг".

Как сообщалось 16 октября, член делегации Южной Кореи в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза подошла к представителям КНДР.

"Я просто подошла поздороваться", - сказала она журналистам, спросившим, удалось ли ей поговорить с членами северокорейской делегации. По ее словам, в ответ ей улыбнулись.

Со своей стороны, один из представителей КНДР сказал журналистам, что член южнокорейской делегации "просто подошла познакомиться".