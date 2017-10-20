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Дальнее зарубежье 20.10.2017 16:24

США не будут вмешиваться в финансовые сделки между Европой и Ираном - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не намерен вмешиваться в финансовые сделки между европейцами и Ираном.

"Президент дал довольно четко понять, что он не намерен вмешиваться в финансовые сделки, которые европейцы могут осуществлять в настоящее время с Ираном", - сказал Р.Тиллерсон в интервью изданию "Уолл-стрит джорнэл".

"Он четко сказал: "Все нормально. Вы делаете то, что вы хотите делать"", - добавил он.

Кроме того, Р.Тиллерсон также заявил, что его подход к работе отличается от подхода президента США Дональда Трампа из-за их разных стилей мышления.

"Я вижу различия в том, каким образом мы думаем", - сказал Р.Тиллерсон в интервью "Уолл-стрит джорнэл".

Он добавил, что президент США старается реализовывать задачи "в очень короткие сроки", тогда как сам Р.Тиллерсон предпочитает осуществлять их в другом ритме.

"Все, чем я занимался в своей жизни, делалось от 10 до 20 лет, поэтому мне комфортнее думать в таких временных рамках", - отметил госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - СВПД.

План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЕВРОПА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]