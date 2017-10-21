Первые при Трампе российско-американские консультации по СНВ проходят в настоящее время - МИД РФ

Первое с момента прихода к власти в США президента Дональда Трампа заседание двусторонней российско-американской консультативной комиссии по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) проходит в настоящее время, сообщил "Интерфаксу" директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Оно проходит сейчас, 24-го числа - последний день", - сказал М.Ульянов, отвечая в субботу на вопрос агентства.

"Заседание комиссии носит конфиденциальный характер, и выносить на публику те вопросы, которые обсуждаются, запрещено договором", - добавил он.

РФ и США должны выполнить положения Договора СНВ к 5 февраля 2018 года. Само соглашение действует до 2021 года.

Накануне, говоря о будущем Договора СНВ, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сомневается в возможности переговоров с США о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов только в двустороннем формате.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал Вашингтон начать предметный диалог по дальнейшей судьбе СНВ. Он также отметил, что в Москве не знают позицию администрации США по судьбе этого договора.