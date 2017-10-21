Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 14° 20° 23 Окт 11° 18° 24 Окт 13° 18°

Внешняя политика 21.10.2017 12:07

Первые при Трампе российско-американские консультации по СНВ проходят в настоящее время - МИД РФ

Первое с момента прихода к власти в США президента Дональда Трампа заседание двусторонней российско-американской консультативной комиссии по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) проходит в настоящее время, сообщил "Интерфаксу" директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Оно проходит сейчас, 24-го числа - последний день", - сказал М.Ульянов, отвечая в субботу на вопрос агентства.

"Заседание комиссии носит конфиденциальный характер, и выносить на публику те вопросы, которые обсуждаются, запрещено договором", - добавил он.

РФ и США должны выполнить положения Договора СНВ к 5 февраля 2018 года. Само соглашение действует до 2021 года.

Накануне, говоря о будущем Договора СНВ, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сомневается в возможности переговоров с США о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов только в двустороннем формате.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал Вашингтон начать предметный диалог по дальнейшей судьбе СНВ. Он также отметил, что в Москве не знают позицию администрации США по судьбе этого договора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, СНВ, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Рябков не видит прогресса в устранении раздражителей в отношениях РФ и США Эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу в сирийском Шайрате и, видимо, не собираются - МИД РФ В Тегеране не считают необходимой новую министерскую встречу "шестерки" и Ирана На переговорах с Рябковым обсуждались шаги США относительно ядерной сделки с Ираном - замглавы иранского МИД В МИД РФ поддержали палестинское единство Россия осуждает ядерные испытания КНДР, призывает США и союзников не проводить военные учения в регионе - Рябков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]