Первые при Трампе российско-американские консультации по СНВ проходят в настоящее время - МИД РФ

Первое с момента прихода к власти в США президента Дональда Трампа заседание двусторонней российско-американской консультативной комиссии по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) проходит в настоящее время, сообщил "Интерфаксу" директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"Оно проходит сейчас, 24-го числа - последний день", - сказал М.Ульянов, отвечая в субботу на вопрос агентства.
"Заседание комиссии носит конфиденциальный характер, и выносить на публику те вопросы, которые обсуждаются, запрещено договором", - добавил он.
РФ и США должны выполнить положения Договора СНВ к 5 февраля 2018 года. Само соглашение действует до 2021 года.
Накануне, говоря о будущем Договора СНВ, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сомневается в возможности переговоров с США о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов только в двустороннем формате.
Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал Вашингтон начать предметный диалог по дальнейшей судьбе СНВ. Он также отметил, что в Москве не знают позицию администрации США по судьбе этого договора.
Турция выдала "Газпрому" положительное экологическое заключение на последний участок "Турецкого потока"
Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе-сентябре 2017 года превысил $2,2 млрд
Азербайджан и ЕБРР подписали соглашение о кредите на $500 млн для финансирования TANAP
Правительство Азербайджана в 2018г выделит 20,5 млн манатов на изготовление биометрических удостоверений
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
РФ и Турция подготовили решение о возможности поставок турецких томатов с 1 ноября - Новак
Багдад не устанавливает временных ограничений на начало диалога с Эрбилем - представитель иракского премьера
Анонимы "заминировали" несколько зданий в Свердловской области - ГУ МВД
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов