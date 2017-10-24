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Карабахский конфликт 24.10.2017 16:19

МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите парламентариев из Мексики в Нагорный Карабах

Официальный Баку проверяет информацию о визите группы мексиканских парламентариев на оккупированные азербайджанские территории, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«МИД Азербайджана проверяет информацию о визите главы группы дружбы с Арменией в парламенте Мексики Бланки Маргариты Куаты Домингес, а также депутатов мексиканского парламента Марии Кристины Тересы Гарсиа Браво и Карлоса Эрнандеса Мирона в оккупированный Арменией Нагорный Карабах», - подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, посольству Азербайджана в Мексике даны соответствующие поручения в этом направлении.

По сообщению армянских СМИ, 24 октября депутаты парламента Мексики посетили оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МЕКСИКА, ПАРЛАМЕНТАРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]