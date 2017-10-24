МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите парламентариев из Мексики в Нагорный Карабах

Официальный Баку проверяет информацию о визите группы мексиканских парламентариев на оккупированные азербайджанские территории, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«МИД Азербайджана проверяет информацию о визите главы группы дружбы с Арменией в парламенте Мексики Бланки Маргариты Куаты Домингес, а также депутатов мексиканского парламента Марии Кристины Тересы Гарсиа Браво и Карлоса Эрнандеса Мирона в оккупированный Арменией Нагорный Карабах», - подчеркнул Х.Гаджиев.
По его словам, посольству Азербайджана в Мексике даны соответствующие поручения в этом направлении.
По сообщению армянских СМИ, 24 октября депутаты парламента Мексики посетили оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.
Р.Бабаев
Мамедъяров обсудил с мэром Палермо вопросы сотрудничества в сферах туризма и АПК
Азербайджан попросил Украину о поддержке кандидатуры Баку на проведение Expo-2025
Баку и Астана до конца 2017 года могут провести очередное заседание МПК по экономсотрудничеству
Азербайджан рассчитывает на увеличении турпотока из Украины
В Азербайджане прожиточный минимум на 2018г предлагается установить на уровне 173 манат
Критерий нужды в Азербайджане на 2018г предлагается сохранить на уровне 116 манатов
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
НАТО намерена создать два новых подразделения на фоне роста напряженности в отношениях с Россией - газета
Предвыборный штаб Собчак возглавит бывший гендиректор НТВ Малашенко
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Баку говорили о русской школе изобразительного искусства и традициях азербайджанской культуры
При спонсорской поддержке компании Bakcell, в Баку прошла первая международная конференция, посвященная Цифровому Торговому Хабу Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов