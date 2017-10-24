МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите парламентариев из Мексики в Нагорный Карабах

Официальный Баку проверяет информацию о визите группы мексиканских парламентариев на оккупированные азербайджанские территории, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«МИД Азербайджана проверяет информацию о визите главы группы дружбы с Арменией в парламенте Мексики Бланки Маргариты Куаты Домингес, а также депутатов мексиканского парламента Марии Кристины Тересы Гарсиа Браво и Карлоса Эрнандеса Мирона в оккупированный Арменией Нагорный Карабах», - подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, посольству Азербайджана в Мексике даны соответствующие поручения в этом направлении.

По сообщению армянских СМИ, 24 октября депутаты парламента Мексики посетили оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Р.Бабаев