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Дальнее зарубежье 27.10.2017 10:00

Генсек НАТО посетит Южную Корею на будущей неделе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен нанести трехдневный визит в Южную Корею на будущей неделе, сообщил южнокорейский МИД.

Во время пребывания Столтенберга в Южной Корее запланировано его обсуждение с соответствующими южнокорейскими представителями вопросов "координированного подхода" к КНДР, нераспространения оружия массового уничтожения, кибербезопасности, и противодействия терроризму.

В ходе визита, как отметило внешнеполитическое ведомство, он проведет переговоры с главой МИД Кан Ген Хва, нанесет "визит вежливости" президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, посетит демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства после войны 1950-1953 годов.

Южная Корея является одним из основных союзников НАТО вне альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]