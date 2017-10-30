Алиев, Путин и Рухани 1 ноября в Тегеране обсудят развитие транспортного коридора Север-Юг – глава МИД Азербайджана

Президенты Азербайджана, России и Ирана Ильхам Алиев, Владимир Путин и Хасан Рухани на трехстороннем саммите в Тегеране 1 ноября обсудят вопросы развития транспортного коридора Север-Юг, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Встреча президентов Азербайджана, России и Ирана 1 ноября в Тегеране будет посвящена развитию транспортного коридора «Север-Юг», - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам на встрече будут обсуждаться вопросы предоставления Азербайджаном иранской стороне кредита для завершения строительства оставшегося участка железной дороги Решт-Астара в рамках проекта «Север-Юг». «Я глубоко верю в потенциал проекта", - добавил Э.Мамедъяров.

Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Ф.Исазаде