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Финансы 03.11.2017 16:49

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 6%

Банковские вклады населения на 30 сентября 2017 года составляют 6 млрд 999,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2016 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 432,1 млн манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года банковские вклады населения сократились на 5,8%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 сентября срочные вклады составили 5 млрд 136,8 млн манатов (спад в январе-сентябре на 9,4%), до востребования – 1 млрд 862,7 млн манатов (рост на 5,8%).

На конец сентября депозиты юридических лиц в банках оцениваются 8 млрд 362,9 млн манатов (спад на 6,9%).

В целом, на 30 сентября 2017 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 15 млрд 362,4 млн манатов (спад на 6,4%).

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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