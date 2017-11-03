Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 6%

Банковские вклады населения на 30 сентября 2017 года составляют 6 млрд 999,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2016 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 432,1 млн манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года банковские вклады населения сократились на 5,8%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 сентября срочные вклады составили 5 млрд 136,8 млн манатов (спад в январе-сентябре на 9,4%), до востребования – 1 млрд 862,7 млн манатов (рост на 5,8%).

На конец сентября депозиты юридических лиц в банках оцениваются 8 млрд 362,9 млн манатов (спад на 6,9%).

В целом, на 30 сентября 2017 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 15 млрд 362,4 млн манатов (спад на 6,4%).

А.Азизов