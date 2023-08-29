Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 7 месяцев превысила 36% - ЦБА

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июле 2023 года выросли на 8,2% - до 12 млрд 705,49 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в июле объем вкладов населения сократился на 43,3 млн манатов.

По данным ЦБА, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июле 2023 года вырос на 13,1% - до 8 млрд 75 млн манатов или 63,6% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в июле сократились на 12,4 млн манатов.

Банковские вклады населения в инвалюте увеличились на 0,6% - до 4 млрд 630,49 млн манатов или 36,4% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). В июле вклады в инвалюте сократились на 30,9 млн манатов.

Объем банковских вкладов резидентов в январе-июле составляет 11 млрд 361,7 млн манатов (рост на 7,5%), нерезидентов - 1 млрд 343,76 млн манатов (рост на 14,4%).

В целом, на 31 июля 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 23,46 млн манатов, что на 6,1% меньше показателя на конец 2022 года.

Х.Насирзаде