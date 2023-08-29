Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 7 месяцев превысила 36% - ЦБА

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июле 2023 года выросли на 8,2% - до 12 млрд 705,49 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в июле объем вкладов населения сократился на 43,3 млн манатов.
По данным ЦБА, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июле 2023 года вырос на 13,1% - до 8 млрд 75 млн манатов или 63,6% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в июле сократились на 12,4 млн манатов.
Банковские вклады населения в инвалюте увеличились на 0,6% - до 4 млрд 630,49 млн манатов или 36,4% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). В июле вклады в инвалюте сократились на 30,9 млн манатов.
Объем банковских вкладов резидентов в январе-июле составляет 11 млрд 361,7 млн манатов (рост на 7,5%), нерезидентов - 1 млрд 343,76 млн манатов (рост на 14,4%).
В целом, на 31 июля 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 23,46 млн манатов, что на 6,1% меньше показателя на конец 2022 года.
Х.Насирзаде
Общество Красного Полумесяца Азербайджана направило 40 тонн гумпомощи в Карабах
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных
ЕС увеличил выпуск мороженого на 5% в 2022 году
Индия планирует запустить космическую обсерваторию для изучения Солнца 2 сентября
Средняя зарплата в частном секторе в добывающей промышленности Азербайджана превышает 4 тыс. манат
ИВ Шамкирского района направит на капремонт автодорог свыше 1,2 млн манатов
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
На Флориду надвигается тропический шторм «Идалия», жители штата эвакуируются
Эстония движется от кризиса доверия к парламентскому кризису
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Будь готов к новому сезону» с NeoKart, получив 10% КэшБэк
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС