Банковские вклады населения в Азербайджане в декабре выросли на 423 млн манатов - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в 2023 году выросли на 10,3% - до 12 млрд 947,75 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в декабре объем вкладов населения выросли на 422,9 млн манатов (в ноябре сократились на 39,2 млн манатов – ИФ).
По данным ЦБ, объем вкладов населения в национальной валюте в 2023 года вырос на 21,1% - до 8 млрд 646,08 млн манатов или 66,8% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в декабре увеличились на 410,9 млн манатов.
Банковские вклады населения в инвалюте сократились на 6,6% - до 4 млрд 301,66 млн манатов или 33,2% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). В декабре вклады в инвалюте увеличились на 12 млн манатов.
Объем банковских вкладов резидентов в 2023 году составляет 11 млрд 705,42 млн манатов (рост на 10,8%), нерезидентов - 1 млрд 242,3 млн манатов (рост на 5,8%).
В целом, на 31 декабря 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 36 млрд 965,1 млн манатов, что на 2% больше показателя на конец 2022 года.
Х.Насирзаде
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