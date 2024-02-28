Банковские вклады населения в Азербайджане в январе выросли на 168,4 млн манатов за счет роста депозитов в инвалюте на 6,6% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2024 года выросли на 1,3% или 168,4 млн манатов - до 13 млрд 116,17 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБ, объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2024 года сократился на 1,3% - до 8 млрд 530,9 млн манатов или 65% всех вкладов.

Банковские вклады населения в инвалюте увеличились на 6,6% - до 4 млрд 585,27 млн манатов или 35% всех вкладов населения (по итогам 2023 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 33,2%).

Объем банковских вкладов резидентов на конец января составляет 11 млрд 842,5 млн манатов (рост на 1,2%), нерезидентов - 1 млрд 273,6 млн манатов (рост на 2,5%).

В целом, на 31 января 2024 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 37 млрд 588,9 млн манатов, что на 1,7% больше показателя на конец 2023 года.

Х.Насирзаде