Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8414 RUR   0.0184 GBR   2.1532 TRY   0.0546

Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 78.87 +1.29 Brent 82.66 +0.99

Финансы 28.02.2024 11:12

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе выросли на 168,4 млн манатов за счет роста депозитов в инвалюте на 6,6% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2024 года выросли на 1,3% или 168,4 млн манатов - до 13 млрд 116,17 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБ, объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2024 года сократился на 1,3% - до 8 млрд 530,9 млн манатов или 65% всех вкладов.

Банковские вклады населения в инвалюте увеличились на 6,6% - до 4 млрд 585,27 млн манатов или 35% всех вкладов населения (по итогам 2023 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 33,2%).

Объем банковских вкладов резидентов на конец января составляет 11 млрд 842,5 млн манатов (рост на 1,2%), нерезидентов - 1 млрд 273,6 млн манатов (рост на 2,5%).

В целом, на 31 января 2024 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 37 млрд 588,9 млн манатов, что на 1,7% больше показателя на конец 2023 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ДЕПОЗИТЫ, НАСЕЛЕНИЕ


Похожие новости


Банковские вклады населения в Азербайджане в декабре выросли на 423 млн манатов - ЦБ Банковские вклады населения в Азербайджане в ноябре сократились на 39 млн манатов - ЦБ Банковские вклады населения в Азербайджане в октябре сократились на 141 млн манатов - ЦБ Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 9 месяцев снизилась до 35% - ЦБ Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории - S&P Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 8 месяцев снизилась до 36% - ЦБ Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 7 месяцев превысила 36% - ЦБА Долларизация по вкладам населения Азербайджана за I полугодие составила около 37% - ЦБА Долларизация по вкладам населения за 5 месяцев составила 38% - ЦБ Долларизация по вкладам населения за 4 месяца снизилась до 37,2% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az