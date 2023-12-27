Банковские вклады населения в Азербайджане в ноябре сократились на 39 млн манатов - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-ноябре 2023 года выросли на 6,7% - до 12 млрд 524,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в ноябре объем вкладов населения сократился на 39,2 млн манатов (в октябре сократились на 141,4 млн манатов – ИФ).

По данным ЦБ, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре 2023 года вырос на 15,3% - до 8 млрд 235,16 млн манатов или 65,8% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в ноябре увеличились на 93,5 млн манатов.

Банковские вклады населения в инвалюте сократились на 6,8% - до 4 млрд 289,7 млн манатов или 34,2% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). В ноябре вклады в инвалюте сократились на 132,7 млн манатов.

Объем банковских вкладов резидентов в январе-ноябре составляет 11 млрд 293,78 млн манатов (рост на 6,9%), нерезидентов - 1 млрд 231,1 млн манатов (рост на 4,8%).

В целом, на 30 ноября 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 35 млрд 128,8 млн манатов, что на 3,1% меньше показателя на конец 2022 года.

Х.Насирзаде