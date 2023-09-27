Долларизация по вкладам населения Азербайджана за 8 месяцев снизилась до 36% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-августе 2023 года выросли на 7,1% - до 12 млрд 580,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в августе объем вкладов населения сократился на 125,4 млн манатов.
По данным ЦБА, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-августе 2023 года вырос на 12,3% - до 8 млрд 17,8 млн манатов или 63,7% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в августе сократились на 57,2 млн манатов.
Банковские вклады населения в инвалюте сократились на 0,9% - до 4 млрд 562,3 млн манатов или 36,3% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). В августе вклады в инвалюте сократились на 68,2 млн манатов.
Объем банковских вкладов резидентов в январе-августе составляет 11 млрд 239,26 млн манатов (рост на 6,3%), нерезидентов - 1 млрд 340,85 млн манатов (рост на 14,2%).
В целом, на 31 августа 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 325,1 млн манатов, что на 5,3% меньше показателя на конец 2022 года.
Х.Насирзаде
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