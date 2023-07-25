Долларизация по вкладам населения Азербайджана за I полугодие составила около 37% - ЦБА

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июне 2023 года выросли на 8,6% - до 12 млрд 748,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в июне объем вкладов населения увеличился на 348,1 млн манатов.
По данным ЦБА, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июне 2023 года вырос на 13,3% - до 8 млрд 87,4 млн манатов или 63,4% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в июне выросли на 400,6 млн манатов.
Банковские вклады населения в инвалюте увеличились на 1,3% - до 4 млрд 661,36 млн манатов или 36,6% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). При этом в июне вклады в инвалюте сократились на 52,5 млн манатов.
Объем банковских вкладов резидентов в январе-июне составляет 11 млрд 423,2 млн манатов (рост на 8,1%), нерезидентов - 1 млрд 325,58 млн манатов (рост на 12,9%).
В целом, на 30 июня 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 34 млрд 512,9 млн манатов, что на 4,8% меньше показателя на конец 2022 года.
Х.Насирзаде
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