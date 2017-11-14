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СНГ 14.11.2017 14:33

Консультационный комитет президентов Украины и Польши соберется в Кракове 17 ноября - СМИ

Заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников пройдет в Кракове в пятницу, 17 ноября.

Как сообщают польские СМИ, ссылаясь на главу канцелярии президента Польши, сопредседателя этого комитета Кшиштофа Щерского (Krzysztof Szczerski), на встрече будут присутствовать представители МИД обеих стран, а также советники президентов Польши и Украины, в частности, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Темами встречи станут двусторонние вопросы и подготовка к саммиту "Восточного партнерства", - проинформировал К.Щерский.

Как сообщалось, 11 ноября президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в телефонной беседе договорились о проведении через неделю в Кракове (Польша) чрезвычайного заседания Консультационного комитета на уровне внешнеполитических советников.

Ранее, 8 ноября, П.Порошенко инициировал проведение такого заседания с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, КОМИТЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]