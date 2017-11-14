Консультационный комитет президентов Украины и Польши соберется в Кракове 17 ноября - СМИ

Заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников пройдет в Кракове в пятницу, 17 ноября.

Как сообщают польские СМИ, ссылаясь на главу канцелярии президента Польши, сопредседателя этого комитета Кшиштофа Щерского (Krzysztof Szczerski), на встрече будут присутствовать представители МИД обеих стран, а также советники президентов Польши и Украины, в частности, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Темами встречи станут двусторонние вопросы и подготовка к саммиту "Восточного партнерства", - проинформировал К.Щерский.

Как сообщалось, 11 ноября президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в телефонной беседе договорились о проведении через неделю в Кракове (Польша) чрезвычайного заседания Консультационного комитета на уровне внешнеполитических советников.

Ранее, 8 ноября, П.Порошенко инициировал проведение такого заседания с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.