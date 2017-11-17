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Происшествия 17.11.2017 18:07

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4 балла

На территории Агдамского района (запад Азербайджана) в пятницу в 17:27 по местному времени произошло очередное землетрясение, сообщает Центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.

"Интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила 4 балла, в ближайших населенных пунктах – 3 балла", - отмечается в сообщении.

На территории Агдамского района (запад Азербайджана) в среду в 23:48 по местному времени произошло землетрясение, сообщает МЧС республики.

Накануне на территории Агдамского района произошло землетрясение магнитудой 6 баллов в эпицентре. Интенсивность толчков в ближайших населенных пунктах составила 3-5 баллов.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]