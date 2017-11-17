В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4 балла

На территории Агдамского района (запад Азербайджана) в пятницу в 17:27 по местному времени произошло очередное землетрясение, сообщает Центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.

"Интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила 4 балла, в ближайших населенных пунктах – 3 балла", - отмечается в сообщении.

На территории Агдамского района (запад Азербайджана) в среду в 23:48 по местному времени произошло землетрясение, сообщает МЧС республики.

Накануне на территории Агдамского района произошло землетрясение магнитудой 6 баллов в эпицентре. Интенсивность толчков в ближайших населенных пунктах составила 3-5 баллов.

аз

Ф.Исазаде