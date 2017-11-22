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Регион 22.11.2017 09:24

Президент Грузии Маргвелашвили не исключает, что пойдет на второй срок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает своего участия в 2018 году в очередных президентских выборах.

"Естественно, я не исключаю этого, однако пока я не до конца определил свою позицию, которая должна быть востребована и адекватна ситуации", - заявил Г.Маргвелашвили в эфире грузинского телеканала "Пирвели".

Он отметил, что его решение по дальнейшей политической деятельности не будет ориентировано ни на правящую элиту, ни на оппозицию.

Президентский пост Г.Маргвелашвили занял в 2013 году, победив на выборах в качестве кандидата от правящей партии "Грузинская мечта". После вступления в должность у него возникли напряженные отношения с тогдашним премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В дальнейшем отношения главы государства с правительством и парламентским большинством не наладились.

Президент Г.Маргвелашвили не раз публично подчеркивал, что является не президентом правящей партии, а президентом всей Грузии, в том числе и оппозиции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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