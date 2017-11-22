Президент Грузии Маргвелашвили не исключает, что пойдет на второй срок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает своего участия в 2018 году в очередных президентских выборах.

"Естественно, я не исключаю этого, однако пока я не до конца определил свою позицию, которая должна быть востребована и адекватна ситуации", - заявил Г.Маргвелашвили в эфире грузинского телеканала "Пирвели".

Он отметил, что его решение по дальнейшей политической деятельности не будет ориентировано ни на правящую элиту, ни на оппозицию.

Президентский пост Г.Маргвелашвили занял в 2013 году, победив на выборах в качестве кандидата от правящей партии "Грузинская мечта". После вступления в должность у него возникли напряженные отношения с тогдашним премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В дальнейшем отношения главы государства с правительством и парламентским большинством не наладились.

Президент Г.Маргвелашвили не раз публично подчеркивал, что является не президентом правящей партии, а президентом всей Грузии, в том числе и оппозиции.