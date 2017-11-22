Госсекретарь США заявил о необходимости свободных и справедливых выборов в Зимбабве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе призвал все политические силы в этой стране уважать конституционный порядок и выразил надежду на проведение свободных и справедливых выборов.

"С отставкой Роберта Мугабе сегодняшний день знаменует исторический момент для Зимбабве. Мы поздравляем всех жителей Зимбабве, которые высказали свое мнение и заявили мирно и ясно, что настало время перемен. Зимбабве имеет исключительную возможность встать на новый путь", - говорится в распространенном заявлении Р.Тиллерсона.

По словам госсекретаря, "народ Зимбабве должен выбирать своих собственных лидеров". "Независимо от того, какие краткосрочные договоренности может создать правительство, путь вперед должен привести к свободным и справедливым выборам", - подчеркнул госсекретарь США.

"По мере развития событий мы по-прежнему призываем все стороны проявлять сдержанность и уважать конституционный и гражданский порядок", - заявил он, призвав "лидеров Зимбабве осуществить столь необходимые политические и экономические реформы для обеспечения более стабильного и многообещающего будущего народа Зимбабве".

"Мы будем и впредь поддерживать народ Зимбабве по мере продвижения вперед этих реформ", - отметил Р.Тиллерсон.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что Р.Мугабе написал письмо, где говорится о его решении уйти в отставку.

"Я добровольно принимаю решение уйти в отставку, оно основывается на моей озабоченности благополучием народа Зимбабве и на моем желании плавного, ненасильственного перехода власти", - приводит газета "Индепендент" цитату из письма Р.Мугабе.