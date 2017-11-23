Столтенберг призвал Алиева продолжить переговоры с Арменией для урегулирования конфликта в Карабахе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил возобновление диалога между лидерами Азербайджана и Армении, призвал их идти по этому пути.

"Сегодня мы обсудили региональную безопасность на Южном Кавказе. Нерешенный конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас обеспокоенность. Очевидно, что здесь нет военного решения, и НАТО не играет непосредственной роли (в его решении - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам генсека, североатлантический альянс "поддерживает работу Минской группы ОБСЕ (сформирована для урегулирования Карабахского конфликта - ИФ)".

"Мне отрадно слышать о возобновленном диалоге между вами (И.Алиевым - ИФ) и президентом Армении. Мы призываем вас продолжить путь к решению путем переговоров и избежание каких-либо новых обострений", - отметил Й.Столтенберг.