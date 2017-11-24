Президент Грузии предупредил о серьезности террористической угрозы в стране

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал грузинских политиков серьезно отнестись к террористической угрозе в стране.

"Нельзя наивно заявлять, что в Грузии нет глобальных угроз терроризма, а потому нет необходимости координированных политических действий и нужны лишь оперативные действия. Что нет необходимости в работе Совета национальной безопасности и других институтов, которые контролировали бы сложную ситуацию и предотвращали бы риски. Наверное, это проявление наивности", - заявил Г.Маргвелашвили журналистам в пятницу.

Согласно новой грузинской конституции, которая вступит в силу через год, в стране ликвидируется Совет национальной безопасности при президенте Грузии.

Как сообщалось, 21-22 ноября в Тбилиси была проведена спецоперация по нейтрализации террористов. По информации Службы госбезопасности Грузии, в ходе операции на улице монаха Габриела Салоса, продолжавшейся в течение 20 часов, были ликвидированы трое террористов и один задержан. Скончался один спецназовец и четверо были ранены.