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Регион 24.11.2017 14:04

Президент Грузии предупредил о серьезности террористической угрозы в стране

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал грузинских политиков серьезно отнестись к террористической угрозе в стране.

"Нельзя наивно заявлять, что в Грузии нет глобальных угроз терроризма, а потому нет необходимости координированных политических действий и нужны лишь оперативные действия. Что нет необходимости в работе Совета национальной безопасности и других институтов, которые контролировали бы сложную ситуацию и предотвращали бы риски. Наверное, это проявление наивности", - заявил Г.Маргвелашвили журналистам в пятницу.

Согласно новой грузинской конституции, которая вступит в силу через год, в стране ликвидируется Совет национальной безопасности при президенте Грузии.

Как сообщалось, 21-22 ноября в Тбилиси была проведена спецоперация по нейтрализации террористов. По информации Службы госбезопасности Грузии, в ходе операции на улице монаха Габриела Салоса, продолжавшейся в течение 20 часов, были ликвидированы трое террористов и один задержан. Скончался один спецназовец и четверо были ранены.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]