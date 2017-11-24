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СНГ 24.11.2017 16:21

Путин подробно донес до Трампа российскую позицию по КНДР - Лавров

Президент РФ Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с коллегой из США Дональдом Трампом подробно донес позицию Москвы по разрешению ситуации вокруг КНДР, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Три дня назад президенты России и США среди прочих затрагивали и тему денуклеаризации Корейского полуострова, наша позиция была подробно донесена до президента Трампа", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии.

"Мы надеемся, что в конечном итоге все-таки удастся найти способ выйти из этой спирали конфронтации и постараться найти пути возобновления переговорного процесса", - отметил министр.

"Мы готовы делать для этого все необходимое, и надеемся, что так же будут поступать и другие непосредственно заинтересованные стороны", - подчеркнул С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ПОЗИЦИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]