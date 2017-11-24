Путин подробно донес до Трампа российскую позицию по КНДР - Лавров

Президент РФ Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с коллегой из США Дональдом Трампом подробно донес позицию Москвы по разрешению ситуации вокруг КНДР, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Три дня назад президенты России и США среди прочих затрагивали и тему денуклеаризации Корейского полуострова, наша позиция была подробно донесена до президента Трампа", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии.
"Мы надеемся, что в конечном итоге все-таки удастся найти способ выйти из этой спирали конфронтации и постараться найти пути возобновления переговорного процесса", - отметил министр.
"Мы готовы делать для этого все необходимое, и надеемся, что так же будут поступать и другие непосредственно заинтересованные стороны", - подчеркнул С.Лавров.
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