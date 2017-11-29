Урегулирование конфликта в Карабахе должно быть основано на исторической правде и справедливости – президент Алиев

Азербайджан обладает многочисленными историческими документами и сохранил памятник, подтверждающий переселение армян в Нагорный Карабах в 19-ом веке, заявил президент Ильхам Алиев.

"Территориальная целостность Азербайджана признается, поддерживается всем миром, все международные организации высказали свою позицию по данному вопросу. Самой влиятельной организацией среди них является ООН. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Нагорный Карабах - исконная азербайджанская земля, армяне были переселены на эти территории в XIX веке", - сказал И.Алиев.

По его словам, имеются многочисленные исторические документы, подтверждающие пришлось армян в Нагорный Карабах. "Часть этих документов, экспонаты, отражающие это событие, демонстрируются в открытом мною (во вторник - ИФ) Тертерском историко-краеведческом музее. Это нашло отражение и в научных книгах. Это подтверждает и памятник, построенный в 1978 году и отражающий переселение армян из Ирана в Нагорный Карабах. В то время отмечался 150-летний юбилей переселения армян в Нагорный Карабах и был возведен памятник, отражающий данный факт. Сразу после начала нагорно-карабахского конфликта армяне разрушили этот памятник. Но им не удалось до конца разрушить его. Обломки памятника были найдены, восстановлены и уже хранятся как наглядное доказательство. Это показывает всему миру, что армяне являются пришлыми на этой территории, они были переселены сюда. Как и кем были переселены – нам хорошо известно и об этом, и история подтверждает это", - отметил он.

И.Алиев добавил, что влиятельные международные организации признают Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана и приняли многочисленные постановления и резолюции, подтверждающие этот факт.

Президент отметил, что в итоговой Декларации, принятой на Саммите Восточного партнерства Европейского Союза (24 ноября - ИФ), еще раз нашли подтверждение и поддержку суверенитет и территориальная целостность стран-участниц Восточного партнерства. "Это – наше большое дипломатическое достижение. Поэтому пути урегулирования конфликта должны быть основаны на этой исторической правде, справедливости и международном праве. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Мы никогда не можем позволить, чтобы на нашей земле было создано второе армянское государство", - подчеркнул глава государства.

А.Азизов