Президент Белоруссии обещает обеспечить подготовку и проведение Евроигр в стране на самом высоком уровне

Белоруссия обеспечит подготовку к II Европейским играм 2019 года, которые пройдут в республике, на самом высоком уровне, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем в среду в Минске.
"Вы должны знать, что в Беларуси у вас крепкая опора. Вы всегда можете рассчитывать на нашу страну. Тем более, впереди у нас такое большое, знаковое событие (II Европейские игры 2019 года), и нам предстоит очень многое сделать", - приводит слова А.Лукашенко пресс-служба президента.
Глава государства пообещал, что Белоруссия выполнит все взятые на себя обязательства.
"Наши представители совсем недавно докладывали о ситуации, связанной с подготовкой к II Европейским играм. Хочу вас заверить, что все, что мы пообещали, к середине 2019 года будет модернизировано, построено и опробовано. И вы не будете иметь никаких проблем ни с гостями - их расселением, питанием, - ни со спортсменами, тренерами, специалистами, функционерами олимпийских комитетов. Мы сделаем это, как и свойственно Беларуси, очень душевно, открыто", - заявил А.Лукашенко.
"Это будут лучшие Европейские игры. Потому что этой олимпиадой будет жить весь белорусский народ. Это не будет локальное мероприятие. И все наши соседи будут знать, что здесь олимпиада, для них будут открыты все двери. Мы пригласим всех, кто захочет побывать в нашей стране. Это я вам гарантирую", - подчеркнул глава государства.
II Европейские игры в Минске пройдут 20-30 июня 2019 года.
В программу соревнований войдут 15 видов спорта, будут разыграны 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах.
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