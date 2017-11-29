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СНГ 29.11.2017 16:43

Президент Белоруссии обещает обеспечить подготовку и проведение Евроигр в стране на самом высоком уровне

Белоруссия обеспечит подготовку к II Европейским играм 2019 года, которые пройдут в республике, на самом высоком уровне, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем в среду в Минске.

"Вы должны знать, что в Беларуси у вас крепкая опора. Вы всегда можете рассчитывать на нашу страну. Тем более, впереди у нас такое большое, знаковое событие (II Европейские игры 2019 года), и нам предстоит очень многое сделать", - приводит слова А.Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства пообещал, что Белоруссия выполнит все взятые на себя обязательства.

"Наши представители совсем недавно докладывали о ситуации, связанной с подготовкой к II Европейским играм. Хочу вас заверить, что все, что мы пообещали, к середине 2019 года будет модернизировано, построено и опробовано. И вы не будете иметь никаких проблем ни с гостями - их расселением, питанием, - ни со спортсменами, тренерами, специалистами, функционерами олимпийских комитетов. Мы сделаем это, как и свойственно Беларуси, очень душевно, открыто", - заявил А.Лукашенко.

"Это будут лучшие Европейские игры. Потому что этой олимпиадой будет жить весь белорусский народ. Это не будет локальное мероприятие. И все наши соседи будут знать, что здесь олимпиада, для них будут открыты все двери. Мы пригласим всех, кто захочет побывать в нашей стране. Это я вам гарантирую", - подчеркнул глава государства.

II Европейские игры в Минске пройдут 20-30 июня 2019 года.

В программу соревнований войдут 15 видов спорта, будут разыграны 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОИГРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]