ЕС включил в положения по санкциям в отношении России пункт, позволяющий поставлять из России компонент топлива гидразин для проекта "Экзомарс 2020", следует из сообщения, опубликованного в пятницу в Официальном журнала ЕС.
Совет ЕС одобрил эти изменения 30 ноября 2017 года, они касаются топлива с концентрацией гидразина в 70% или более. Оно необходимо для проведения полета перелетного модуля, испытаний и полета десантного модуля в рамках миссии "Экзомарс 2020".
В сообщении Официального журнала отмечается, что данное решение вступает в силу в субботу - спустя день после его публикации.
Нововведения позволяют "предоставлять прямую или непрямую техническую поддержку, финансирование или финансовую помощь, связанную с продажей, поставкой, перевозкой или экспортом, а также импортом покупкой и транспортировкой" не более 5 тыс. кг гидразина для испытаний и полета спускаемого аппарата и не более 300 кг для перелетного модуля.
Ранее ЕС уже исключал гидразин из санкционного списка: так, в октябре 2015 года было разрешено закупать гидразин для пусков и спутников, а также некоторые производные гидразина.
Миссия "Экзомарс 2020" позволит доставить европейский марсоход и российскую поверхностную платформу на поверхность Марса. Перелетный модуль предоставляет Европейское космическое агентство, десантный модуль разрабатывает Роскосмос.
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