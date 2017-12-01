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Дальнее зарубежье 01.12.2017 17:13

ЕС исключил из санкционного списка компонент топлива для проекта "Экзомарс 2020"

ЕС включил в положения по санкциям в отношении России пункт, позволяющий поставлять из России компонент топлива гидразин для проекта "Экзомарс 2020", следует из сообщения, опубликованного в пятницу в Официальном журнала ЕС.

Совет ЕС одобрил эти изменения 30 ноября 2017 года, они касаются топлива с концентрацией гидразина в 70% или более. Оно необходимо для проведения полета перелетного модуля, испытаний и полета десантного модуля в рамках миссии "Экзомарс 2020".

В сообщении Официального журнала отмечается, что данное решение вступает в силу в субботу - спустя день после его публикации.

Нововведения позволяют "предоставлять прямую или непрямую техническую поддержку, финансирование или финансовую помощь, связанную с продажей, поставкой, перевозкой или экспортом, а также импортом покупкой и транспортировкой" не более 5 тыс. кг гидразина для испытаний и полета спускаемого аппарата и не более 300 кг для перелетного модуля.

Ранее ЕС уже исключал гидразин из санкционного списка: так, в октябре 2015 года было разрешено закупать гидразин для пусков и спутников, а также некоторые производные гидразина.

Миссия "Экзомарс 2020" позволит доставить европейский марсоход и российскую поверхностную платформу на поверхность Марса. Перелетный модуль предоставляет Европейское космическое агентство, десантный модуль разрабатывает Роскосмос.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЭКЗОМАРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]