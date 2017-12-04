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ТЭК 04.12.2017 14:37

Сокращение добычи нефти в РФ по ОПЕК+ в ноябре составило 304 тыс. баррелей - Новак

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в ноябре составило 303,8 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В ноябре у нас 304 или 305 тысяч. Сейчас уточню, 303,8 тысяч баррелей",- сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]