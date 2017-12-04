Сокращение добычи нефти в РФ по ОПЕК+ в ноябре составило 304 тыс. баррелей - Новак

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в ноябре составило 303,8 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В ноябре у нас 304 или 305 тысяч. Сейчас уточню, 303,8 тысяч баррелей",- сказал министр.