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СНГ 07.12.2017 10:49

МВФ обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных органов в Украине - глава Фонда

Международный валютный фонд (МВФ) опасаются, что достигнутая независимость антикоррупционных органов в Украине может быть поставлена под вопрос.

"Мы сильно обеспокоены событиями в Украине, которые могут развернуть достигнутый прогресс в создании независимых институтов для борьбы с коррупцией на высоком уровне, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - соответствующее заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард обнародовано в ночь на четверг.

Глава МВФ подчеркнула, что борьба с коррупцией является одним из основных требований народа Украины.

"Борьба с коррупцией критически важна для достижения более сильного и справедливого экономического роста, а также является одним из обязательств властей Украины в рамках программы сотрудничества с МВФ", - отметила К.Лагард.

"Мы настоятельно просим власти Украины и парламент обеспечить независимость НАБУ и САМ. Мы также настоятельно просим власти ускорить принятие соответствующего рекомендациям Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) законодательства для учреждения независимого антикоррупционного суда. Это является существенным для вынесения справедливых решений при рассмотрении дел о коррупции на высоком уровне", - заключила глава МВФ.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR 12,348 млрд (около $17,57 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,63 млрд).

По данным МВФ, это уже девятая программа сотрудничества Украины с Фондом. Первая программа stand-by была открыта в апреле 1995 года. Украине удалось полностью выполнить только одну программу, и еще три были завершены с изменениями.

В рамках действующей программы Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.

К настоящему времени МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF, который открывает путь для получения пятого транша.

Фонд все еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе.

Кроме того, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украине необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

В последнее время в Украине возник конфликт между НАБУ с одной стороны, и СБУ и генпрокуратурой - с другой. Поводом стало задержание спецслужбами агентов антикоррупционного бюро во время проведения операции в Миграционной службе страны.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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