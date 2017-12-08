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Туризм 08.12.2017 15:37

Азербайджан и Румыния обсудят вопрос открытия авиарейса Баку-София-Бухарест

Замминистра культуры и туризма Назим Самедов обсудил вопросы развития сотрудничества в сфере туризма с представителями дипмиссий Болгарии и Румынии в Азербайджане, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на встрече с первым секретарем посольства Болгарии Янко Янкиевым было отмечено, что с целью увеличения турпотока в Азербайджан 16 января 2018 года в Болгарию откроются прямые авиарейсы. В этой связи, стороны обсудили вопросы упрощения визового режима между Азербайджаном и Болгарией.

Н.Самедов на встрече с румынским послом Даном Янку для повышения эффективности сотрудничества в сфере туризма и экономической целесообразности предложил рассмотреть вопросы создания совместной комиссии по туризму, а также открытие авиарейса Баку-София-Бухарест.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, АВИАРЕЙС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]