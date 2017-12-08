В МИД Израиля хотели бы, чтобы вслед за США и другие страны, включая Россию, перенесли свои посольства в Иерусалим

В Израиле были бы рады переносу российского посольства в этой стране из Тель-Авива в Иерусалим, заявил в интервью "Интерфаксу" представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

"Иерусалим - столица Израиля. Мы приветствуем признание Соединенными Штатами этого исторического факта и надеемся, что другие страны, включая Россию, примут решение перенести свои посольства в Иерусалим", - сказал дипломат.

Накануне в МИД РФ выразили обеспокоенность положением дел в палестино-израильском урегулировании в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", - говорилось в комментарии российского дипведомства.