Доля просроченных кредитов в Азербайджане по итогам января-октября достигла 15,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-октябре 2017 года сократился на 26,1% - до 12 млрд 152,2 млн манатов на 1 ноября 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало ноября 2017 года составляет 1 млрд 889,6 млн манатов (рост на 28,3%) или 15,5% всех кредитов.
На 31 октября 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 144,8 млн манатов (спад на 62,7%) или 17,6% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 587,1 млн манатов (спад на 6,2%) или 78,9% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на конец октября, на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 153,2 млн манатов (спад на 17,4%), в иностранной валюте - 4 млрд 999 млн манатов (спад на 35,8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам января-октября 2017 года составляет 41,1% против 47,3% по итогам 2016 года.
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 ноября 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 118,2 млн манатов (17,4% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 319,5 млн манатов (2,6%), сельское хозяйство и переработку – 454,4 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 543,9 млн манатов (4,5%), промышленность и производственный сектор – 624,1 млн манатов (5,1%), транспорт и связь - 1 млрд 69,5 млн манатов (8,8%), на домохозяйства - 4 млрд 681,3 млн манатов (38,5%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-октябре 2017 года сократился на 20,1%.
А.Азизов
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