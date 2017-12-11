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Финансы 11.12.2017 09:53

Доля просроченных кредитов в Азербайджане по итогам января-октября достигла 15,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-октябре 2017 года сократился на 26,1% - до 12 млрд 152,2 млн манатов на 1 ноября 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало ноября 2017 года составляет 1 млрд 889,6 млн манатов (рост на 28,3%) или 15,5% всех кредитов.

На 31 октября 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 144,8 млн манатов (спад на 62,7%) или 17,6% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 587,1 млн манатов (спад на 6,2%) или 78,9% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец октября, на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 153,2 млн манатов (спад на 17,4%), в иностранной валюте - 4 млрд 999 млн манатов (спад на 35,8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам января-октября 2017 года составляет 41,1% против 47,3% по итогам 2016 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 ноября 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 118,2 млн манатов (17,4% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 319,5 млн манатов (2,6%), сельское хозяйство и переработку – 454,4 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 543,9 млн манатов (4,5%), промышленность и производственный сектор – 624,1 млн манатов (5,1%), транспорт и связь - 1 млрд 69,5 млн манатов (8,8%), на домохозяйства - 4 млрд 681,3 млн манатов (38,5%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-октябре 2017 года сократился на 20,1%.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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