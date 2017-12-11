Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии каких-либо доказательств поддержки Россией движения талибов в Афганистане.

"Касательно Талибана: никогда не было каких-либо доказательств, что Россия поддерживает Талибан, как некоторые представители США заявляют, или что мы вооружали Талибан", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник с лекцией в политологическом центре в Дели.

"Мы контактируем с талибаном только по двум причинам: когда нашим гражданам или гражданам наших союзников причиняется вред и нам необходимо их забрать, а вторая причина уговорить талибан сесть за стол переговоров", - отметил министр.

По словам С.Лаврова, мы всегда говорим о том, что они должны участвовать в переговорах с учетом уважения к критериям, определенным Советом Безопасности ООН, что "они отрекаются от насилия, прерывают все связи с террористическими организациями и уважают конституцию Исламской республики Афганистан".

Министр добавил, что недавно США призвали "Талибан" "присоединиться к переговорам без учета соблюдения каких-либо критериев".

"Так что делайте выводы сами", - заключил глава МИД РФ.