Столтенберг рассчитывает и далее укреплять НАТО на посту генсека альянса

Йенс Столтенберг поблагодарил 29 стран-членов НАТО за их решение продлить срок его полномочий на посту генерального секретаря альянса до сентября 2020 года.

"Благодарен и почитаю за честь тот факт, что 29 стран-союзников решили продлить мои полномочия как генерального секретаря НАТО до конца сентября 2020 года", - написал Й.Столтенберг во вторник в своем микроблоке в Твиттере.

"С нетерпением жду продолжения совместной работы по укреплению альянса и обеспечению безопасности наших граждан", - подчеркнул генсек НАТО.