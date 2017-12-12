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Дальнее зарубежье 12.12.2017 17:36

Столтенберг рассчитывает и далее укреплять НАТО на посту генсека альянса

Йенс Столтенберг поблагодарил 29 стран-членов НАТО за их решение продлить срок его полномочий на посту генерального секретаря альянса до сентября 2020 года.

"Благодарен и почитаю за честь тот факт, что 29 стран-союзников решили продлить мои полномочия как генерального секретаря НАТО до конца сентября 2020 года", - написал Й.Столтенберг во вторник в своем микроблоке в Твиттере.

"С нетерпением жду продолжения совместной работы по укреплению альянса и обеспечению безопасности наших граждан", - подчеркнул генсек НАТО.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ПОЛНОМОЧИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]