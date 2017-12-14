Замглавы МИД Богданов обменялся мнениями с Аббасом по итогам стамбульского саммита ОИС по проблеме Иерусалима

Встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоялась 13 декабря в Стамбуле, информирует в четверг МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен доверительный обмен мнениями по итогам прошедшего в Стамбуле 13 декабря внеочередного саммита ОИС, посвященного проблеме Иерусалима в свете объявления президентом США Дональдом Трампом о признании этого города столицей Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что М.Аббас "выразил признательность за неизменную позицию России по данному вопросу, основанную на принципах международной законности, включая соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН".

Кроме того, "обсуждались проблематика восстановления палестинского единства и вопросы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая поддержание активного внешнеполитического диалога между Москвой и Рамаллой по ключевым аспектам региональной повестки дня", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.