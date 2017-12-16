Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0032 RUR   0.0289 GBR   2.2846 TRY   0.4379

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.04 Brent   63.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 18 Дек 11° 19 Дек 12°

Дальнее зарубежье 16.12.2017 11:22

В Израиле в столкновениях погибли четыре палестинца

Четыре палестинца погибли от огнестрельных ранений в пятницу в столкновениях с израильтянами на фоне очередной волны протестов, связанных с признанием США Иерусалима столицей Израиля, сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.

За сутки ранения получили около 400 палестинцев, уточняется в сообщении.

Отмечается, что пятница стала днем самых ожесточенных столкновений между палестинцами и израильтянами после 6 декабря, когда президент США Дональд Трамп официально объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В результате столкновений в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан пострадали 15 человек Израильская полиция задержала в Восточном Иерусалиме более 50 палестинцев Более тысячи палестинских заключенных объявили голодовку в израильских тюрьмах Нетаньяху готов к переговорам с Аббасом, чтобы прекратить столкновения между израильтянами и палестинцами МИД РФ призывает Израиль и палестинцев не допустить нарастания конфронтации Нетаньяху обещает блокировать попытки создания Палестинского государства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]