Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны - глава Минобороны страны

Грузия выполнила одно из основных условий НАТО по объему оборонного бюджета, который должен составлять 2% ВВП страны, заявил министр обороны страны Леван Изория.
"Одно из основных требований НАТО - это то, чтобы весь объем оборонного бюджета составлял 2% ВВП страны", - заявил Л.Изория в среду в ходе парламентских слушаний, подчеркнув, что Грузия на сегодняшний день удовлетворяет этому требованию.
По его словам, также одним из главных требований Североатлантического альянса является то, чтобы при этом на оснащение вооруженных сил учитывалось 20% от всего оборонного бюджета.
"У нас в этом году было 10% и в будущем году будет приблизительно 19%. Это действительно очень серьезный и большой шаг с точки зрения удовлетворения тех стандартов, которые НАТО ставит перед членами альянса и что зачастую не все страны могут выполнить", - отметил Л.Изория.
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс