Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0132 RUR   0.0289 GBR   2.2768 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.46 Brent   63.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 22 Дек 11° 23 Дек

Регион 20.12.2017 20:04

Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны - глава Минобороны страны

Грузия выполнила одно из основных условий НАТО по объему оборонного бюджета, который должен составлять 2% ВВП страны, заявил министр обороны страны Леван Изория.

"Одно из основных требований НАТО - это то, чтобы весь объем оборонного бюджета составлял 2% ВВП страны", - заявил Л.Изория в среду в ходе парламентских слушаний, подчеркнув, что Грузия на сегодняшний день удовлетворяет этому требованию.

По его словам, также одним из главных требований Североатлантического альянса является то, чтобы при этом на оснащение вооруженных сил учитывалось 20% от всего оборонного бюджета.

"У нас в этом году было 10% и в будущем году будет приблизительно 19%. Это действительно очень серьезный и большой шаг с точки зрения удовлетворения тех стандартов, которые НАТО ставит перед членами альянса и что зачастую не все страны могут выполнить", - отметил Л.Изория.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, МИНОБОРОНЫ, БЮДЖЕТ


Похожие новости


НАТО не вмешивается в поставки США вооружения Грузии - Гетемюллер НАТО и Грузия сотрудничают по ряду вопросов в сфере безопасности - Столтенберг Генсек НАТО подтвердил поддержку альянса Грузии Реформы в Грузии приближают страну к НАТО - Столтенберг Посол США в Тбилиси не против членства Грузии в НАТО, но для достижения этого результата нужен консенсус всех стран-участниц альянса Грузия продолжит участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане - глава Минобороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]