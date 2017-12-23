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Регион 23.12.2017 12:45

Власти РФ обсуждают вопрос о приглашении наблюдателей на президентские выборы

Вопрос о приглашении международных наблюдателей на предстоящие в марте выборы президента РФ должен рассматриваться в координации между всеми ветвями власти, а также при участии Центризбиркома; пока решения нет, сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы имеем такое право - приглашать международных наблюдателей на выборы, но пока (Совет Федерации) конкретных решений не принимал - решение будет приниматься в координации с теми, кто имеет аналогичные права в соответствии с законом о выборах президента", - сказал он журналистам в субботу в кулуарах съезда "Единой России".

Он напомнил, что этим правом обладают сам президент, правительство РФ, обе палаты Федерального Собрания и Центризбирком.

"И понятно, что приглашение международных наблюдателей на выборы президента РФ должно быть скоординированной программой; вот такой координацией мы сейчас и занимаемся", - сообщил К.Косачев.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]