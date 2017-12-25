Президенты Азербайджана и РФ уверены в развитии стратегического партнерства между странами

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин провели в воскресенье телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.
По ее данным, разговор состоялся по инициативе президента РФ.
"В.Путин поздравил И.Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья", - отмечается в сообщении.
И.Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.
"Главы государств выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство между двумя странами во всех сферах будет развиваться и дальше", - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.
А.Азизов
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