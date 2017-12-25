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Внешняя политика 25.12.2017 03:29

Президенты Азербайджана и РФ уверены в развитии стратегического партнерства между странами

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин провели в воскресенье телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

По ее данным, разговор состоялся по инициативе президента РФ.

"В.Путин поздравил И.Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья", - отмечается в сообщении.

И.Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

"Главы государств выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство между двумя странами во всех сферах будет развиваться и дальше", - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]