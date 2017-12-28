В МИД РФ назвали безосновательными слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом

В Москве считают не имеющими под собой оснований заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего сирийского президента Башара Асада террористом.
"Такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы... Подобные заявления безосновательны", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что об этом говорит хотя бы тот факт, что представители правительства Б.Асада участвуют в работе ООН, представляют эту страну в Совете Безопасности ООН.
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