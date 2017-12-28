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Регион 28.12.2017 18:36

В МИД РФ назвали безосновательными слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом

В Москве считают не имеющими под собой оснований заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего сирийского президента Башара Асада террористом.

"Такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы... Подобные заявления безосновательны", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что об этом говорит хотя бы тот факт, что представители правительства Б.Асада участвуют в работе ООН, представляют эту страну в Совете Безопасности ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЭРДОГАН, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]