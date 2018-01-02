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ТЭК 02.01.2018 11:39

Транзит нефти из Азербайджана через РФ в 2017г составил около 1,6 млн тонн

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2017 году составил 238,721 млн тонн (4,794 млн баррелей в сутки), что на 1,1% выше аналогичного показателя 2016 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом следует учитывать, что 2016 год был високосным, и в феврале 2017 года было на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.

В декабре 2017 г. из РФ в дальнее зарубежье было вывезено 18,841 млн тонн нефти (4,455 млн баррелей в сутки) - на 6,7% меньше, чем в декабре 2016 г.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за год всего было экспортировано 216,837 млн тонн нефтяного сырья (из них 197,211 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 41,510 млн тонн.

В декабре по системе "Транснефти" всего в дальнее зарубежье было экспортировано 16,995 млн тонн нефтяного сырья (из них 15,296 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,545 млн тонн.

Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" за 2017 год отгружено 21,545 млн тонн российского нефтяного сырья (в декабре - 1,419 млн тонн), Приморск - 43,982 млн тонн (3,212 млн тонн), Козьмино - 31,711 млн тонн (2,600 млн тонн), Усть-Луга - 23,783 млн тонн (в декабре - 1,599 млн тонн).

Нефтяная компания "Роснефть" за 12 мес. 2017 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 101,616 млн тонн (в декабре - 8,129 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 20,957 млн тонн (1,488 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 29,400 млн тонн (2,648 млн тонн), "Газпром нефть" - 10,151 млн тонн (0,465 млн тонн), "Татнефть" - 14,342 млн. тонн (1,050 млн. тонн), "Башнефть" - 239,3 тыс. тонн (-).

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября 2016 г. купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему учитывает данные по "Башнефти" отдельно.

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в 2017 году отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 17,073 млн тонн нефти (в декабре - 1,240 млн тонн).

Транзит Казахстана за год составил 16,429 млн тонн (в декабре - 1,394 млн тонн), Азербайджана - 1,577 млн. тонн (169,6 тыс. тонн), Белоруссии - 1,621 млн тонн (в декабре - 135,6 тыс. тонн).

Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в 2017 году упал на 0,4% относительно показателя за 2016 год - до 18,066 млн. тонн. При этом экспорт сырья в Белоруссию снизился на 0,7%, до 17,998 млн. тонн.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]