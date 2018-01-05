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Регион 05.01.2018 18:04

Президент Грузии Маргвелашвили считает необоснованным обвинение прокуратуры в отношении Саакашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необоснованным начало уголовного преследования прокуратурой в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили, который принимал решение на основании конституционного права президента о помиловании заключенных.

"После начала уголовного преследования бывшего президента Михаила Саакашвили на основании его конституционного права о помиловании заключенных прокуратура сделала и политические заявления, что еще более усугубило подозрения о попытках неверной интерпретации конституционных полномочий президента и создания проблем для конституционного баланса", - сказал журналистам в пятницу Г.Маргвелашвили, комментируя приговор суда, по которому М.Саакашвили заочно осужден на три года тюрьмы за "злостное превышение полномочий" на посту президента Грузии.

Как отметил Г.Маргвелашвили, с международной точки зрения начало уголовного преследования на основании статьи Конституции порождает много вопросов и "наносит серьезный удар по международному имиджу Грузии".

"Мы внимательно будем следить за этим процессом, так как есть подозрения, что начало преследования по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослаблению института президента", - сказал Г.Маргвелашвили.

При этом он отметил, что не намерен делать комментариев по поводу сегодняшнего конкретного решения Тбилисского городского суда, по которому М.Саакашвили вынесен приговор о трёхлетнем тюремном заключении.

Как сообщалось, прокуратура обвиняла М.Саакашвили в злостном превышении президентских полномочий при вынесении им в 2009 году решения о помиловании четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. К этому убийству косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и другие высокопоставленные сотрудники МВД.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]