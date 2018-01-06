Администрация США допустила очередной промах, созвав заседание СБ ООН по Ирану, считают в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал прошедшее заседание Совбеза ООН, посвященное теме протестов в его стране, очередным промахом внешней политики администрации президента США Дональда Трампа.
"Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями. Большинство [участников заседания] подчеркнули приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной промах внешней политики администрации Трампа", - написал Дж.Зариф в своём блоге в Twitter в субботу.
Его цитирует иранское информационное агентство IRNA.
Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.
На созванном в пятницу по запросу США заседании СБ ООН по теме протестов в Иране постоянный представитель ИРИ Голамали Хошроу подчеркнул, что обсуждение внутренних дел государства выходит за рамки полномочий этого органа, а США таким образом злоупотребляют своими правами постоянного члена Совбеза.
Американский постпред при ООН Никки Хейли в ходе заседания призвала членов СБ поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США следят за действиями правительства Ирана.
"Я прошу всех моих коллег присоединиться ко мне и поддержать призыв иранского народа", - заявила она.
Она подчеркнула, что "американцев ничто не остановит, они будут проявлять свою солидарность".
"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то означают, мы не будем пособничать в этом преступлении, а будем решать эту ситуацию. Мы предупредили иранский режим и будем следить за его действиями", - заявила Н.Хейли.
Она также призвала правительство Ирана "прекратить цензурировать голос народа и восстановить доступ к Интернету".
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