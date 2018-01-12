Лавров 18-19 января примет участие в двух заседаниях СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 января посетит Нью-Йорк для участия в двух заседаниях СБ ООН - по нераспространению оружия массового уничтожения и по ситуации в Афганистане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18-19 января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в Совете Безопасности ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня. Первое будет посвящено нераспространению оружия массового уничтожения, построению мер доверия", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Во второй день Совет Безопасности будет проходить тематически посвящённый построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости, безопасности и развития", - отметила она.

М.Захарова добавила, что в ходе пребывания С.Лаврова в Нью-Йорке запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, другие двусторонние встречи прорабатываются.