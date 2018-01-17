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Регион 17.01.2018 18:41

Президент Грузии назвал приговор в отношении Саакашвили подрывающим имидж страны, но помиловать его не собирается

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что вынесенный несколько дней назад судом приговор экс-лидеру страны Михаилу Саакашвили подрывает имидж государства, поскольку, по его мнению, нельзя судить главу государства за полномочия, прописанные в Конституции.

Тбилисский городской суд 5 января признал М.Саакашшвили виновным в злостном превышении служебных полномочий и заочно приговорил его к трем годам лишения свободы. Суд признал незаконным решение М.Саакашвили в 2009 году помиловать четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

"Когда приговариваешь президента по несуществующей статье, ты нарушаешь принципы Уголовного кодекса и правового государства. Этот приговор подрывает имидж Грузии", - сказал Г.Маргвелашвили в эфире телеканала "Рустави 2" в среду.

При этом Г.Квирикашвили отметил, что не намерен использовать акт помилования в отношении М.Саакашвили.

"По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки? Помилование - это не исправление судебной ошибки, это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку, и я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?" - заявил Г.Маргвелашвили.

М.Саакашвили в настоящий момент находится на Украине, где в его отношении также ведутся следственные действия. Так, накануне в Управлении Службы безопасности Украины прошел допрос, куда он был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко - Донгадзе", в котором речь идет о якобы финансировании беглым бизнесменом Сергеем Курченко протестных акций в стране.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СААКАШВИЛИ, ПРИГОВОР


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