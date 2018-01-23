Австралия направила десятки мигрантов в США в рамках договора, заключенного при Обаме

Четыре десятка человек из миграционных центров, расположенных в Папуа-Новой Гвинее, направились в США, сообщают во вторник западные СМИ

По данным австралийской организации Refugee Action Coalition, борющейся за права мигрантов, сорок человек отправились в США в рамках договора, заключенного правительством Австралии с американской администрацией при предыдущем президенте Бараке Обаме.

В ноябре 2016 года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из миграционных центров, созданных Австралией в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища.

В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп назвал договор, заключенный при его предшественнике Бараке Обаме, "глупой сделкой".

"Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!" - писал он в "Твиттере".

Позже вице-президент США Майкл Пенс подтвердил, что Вашингтон будет выполнять соглашение о переселении мигрантов. По словам М.Пенса, соблюдение договоренностей не означает, что Вашингтон "восхищается" ими.