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Дальнее зарубежье 23.01.2018 11:14

Австралия направила десятки мигрантов в США в рамках договора, заключенного при Обаме

Четыре десятка человек из миграционных центров, расположенных в Папуа-Новой Гвинее, направились в США, сообщают во вторник западные СМИ

По данным австралийской организации Refugee Action Coalition, борющейся за права мигрантов, сорок человек отправились в США в рамках договора, заключенного правительством Австралии с американской администрацией при предыдущем президенте Бараке Обаме.

В ноябре 2016 года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из миграционных центров, созданных Австралией в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища.

В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп назвал договор, заключенный при его предшественнике Бараке Обаме, "глупой сделкой".

"Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!" - писал он в "Твиттере".

Позже вице-президент США Майкл Пенс подтвердил, что Вашингтон будет выполнять соглашение о переселении мигрантов. По словам М.Пенса, соблюдение договоренностей не означает, что Вашингтон "восхищается" ими.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, МИГРАНТЫ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]