ЕС готов в индивидуальном порядке выдавать сертификаты грузинским предприятиям для выхода на европейский рынок - премьер Грузии

Грузинские компании, соответствующие европейским стандартам, до осуществления в стране полномасштабных реформ смогут в индивидуальном порядке получать сертификаты для поставок производимой ими продукции на рынок Евросоюза.
"Приципиальное согласие на это уже получено и начинаются процедуры", - сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства в среду, подводя итоги встречи с представителем Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилией Мальмстром, состоявшейся на этой неделе в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ассоциации Грузии и ЕС.
По его словам, достигнута договоренность рассматривать вопрос сертифицирования каждого отдельного предприятия, чтобы они могли экспортировать свою продукцию на рынок Евросоюза до того, пока в стране будут осуществлены все институциональные и системные реформы.
"Это очень важно для создания мотивации и другим предприятиям, чтобы успешные случаи стали показательными, и они также могли бы использовать потенциал свободной торговли с ЕС", - заявил Г.Квирикашвили.
При этом глава правительства выразил уверенность, что все необходимые для этого процедуры будут завершены быстро и успешно.
Торговый оборот между Грузией и Евросоюзом в 2017 году увеличился более чем на 2% - до $2 млрд 844 млн (26,6% всего внешнеторгового оборота Грузии), в том числе экспорт грузинской продукции в страны ЕС возрос на 13% - до $647 млн.
Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, включающее компонент глубокого и всеобъемлющего свободного торгового пространства (DCFTA), было подписано 27 июня 2014 года в Брюсселе. 1 июля 2016 года оно вступило в действие.
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