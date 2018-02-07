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Регион 07.02.2018 20:03

ЕС готов в индивидуальном порядке выдавать сертификаты грузинским предприятиям для выхода на европейский рынок - премьер Грузии

Грузинские компании, соответствующие европейским стандартам, до осуществления в стране полномасштабных реформ смогут в индивидуальном порядке получать сертификаты для поставок производимой ими продукции на рынок Евросоюза.

"Приципиальное согласие на это уже получено и начинаются процедуры", - сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства в среду, подводя итоги встречи с представителем Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилией Мальмстром, состоявшейся на этой неделе в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ассоциации Грузии и ЕС.

По его словам, достигнута договоренность рассматривать вопрос сертифицирования каждого отдельного предприятия, чтобы они могли экспортировать свою продукцию на рынок Евросоюза до того, пока в стране будут осуществлены все институциональные и системные реформы.

"Это очень важно для создания мотивации и другим предприятиям, чтобы успешные случаи стали показательными, и они также могли бы использовать потенциал свободной торговли с ЕС", - заявил Г.Квирикашвили.

При этом глава правительства выразил уверенность, что все необходимые для этого процедуры будут завершены быстро и успешно.

Торговый оборот между Грузией и Евросоюзом в 2017 году увеличился более чем на 2% - до $2 млрд 844 млн (26,6% всего внешнеторгового оборота Грузии), в том числе экспорт грузинской продукции в страны ЕС возрос на 13% - до $647 млн.

Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, включающее компонент глубокого и всеобъемлющего свободного торгового пространства (DCFTA), было подписано 27 июня 2014 года в Брюсселе. 1 июля 2016 года оно вступило в действие.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, РЫНОК, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]