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ТЭК 09.02.2018 17:44

ЕС и Азербайджан договорились сотрудничать в создании южного газового и транспортного коридоров

Евросоюз и Азербайджан будут тесно сотрудничать в развитии южного газового коридора от Каспия через Турцию в Европу и транспортного коридора по тому же пути.

Энергетика и транспорт были среди главных тем состоявшегося в пятницу в Брюсселе заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. "Южный газовый коридор" - это лишь один пример важности нашего стратегического сотрудничества в энергетике, которое отвечает взаимным интересам", - заявила на пресс-конференции по итогам совета высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В свою очередь, глава азербайджанской делегации, министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров выразил уверенность, что в этом году состоится открытие Трансанатолийского газопровода через Турцию (TANAP). По нему каспийский газ из Азербайджана будет поставляться в Турцию, а к 2020 году и дальше - по Трансадриатическому газопроводу в Италию.

"Мы приветствуем принятое во вторник решение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) предоставить кредит в 1,5 млрд евро консорциуму TAP", - сказал министр.

Параллельно южному газовому коридору развивается мультимодальный транспортный коридор через Азербайджан между Центральной Азией и Европой.

Ф.Могерини отметила, что открытие в прошлом году железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс стало шагом вперед, соединив ЕС, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию, связь с которой, по словам главы дипломатии ЕС, очень важна для Европы.

Идут переговоры по соглашению о воздушном сообщении между Азербайджаном и ЕС.

Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан намерен стать важным перекрестком транспортных путей. Наряду с проектом коридора "Восток-Запад", который соединит Китай, Центральную Азию и Европу, есть и проект коридора "Север-Юг", а в перспективе - сухопутный коридор между Индией и Европой.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗОПРОВОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]