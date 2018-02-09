ЕС и Азербайджан договорились сотрудничать в создании южного газового и транспортного коридоров

Евросоюз и Азербайджан будут тесно сотрудничать в развитии южного газового коридора от Каспия через Турцию в Европу и транспортного коридора по тому же пути.
Энергетика и транспорт были среди главных тем состоявшегося в пятницу в Брюсселе заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. "Южный газовый коридор" - это лишь один пример важности нашего стратегического сотрудничества в энергетике, которое отвечает взаимным интересам", - заявила на пресс-конференции по итогам совета высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
В свою очередь, глава азербайджанской делегации, министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров выразил уверенность, что в этом году состоится открытие Трансанатолийского газопровода через Турцию (TANAP). По нему каспийский газ из Азербайджана будет поставляться в Турцию, а к 2020 году и дальше - по Трансадриатическому газопроводу в Италию.
"Мы приветствуем принятое во вторник решение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) предоставить кредит в 1,5 млрд евро консорциуму TAP", - сказал министр.
Параллельно южному газовому коридору развивается мультимодальный транспортный коридор через Азербайджан между Центральной Азией и Европой.
Ф.Могерини отметила, что открытие в прошлом году железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс стало шагом вперед, соединив ЕС, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию, связь с которой, по словам главы дипломатии ЕС, очень важна для Европы.
Идут переговоры по соглашению о воздушном сообщении между Азербайджаном и ЕС.
Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан намерен стать важным перекрестком транспортных путей. Наряду с проектом коридора "Восток-Запад", который соединит Китай, Центральную Азию и Европу, есть и проект коридора "Север-Юг", а в перспективе - сухопутный коридор между Индией и Европой.
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