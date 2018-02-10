В Тбилиси разделяют беспокойство стран-членов ЕС в связи с возможными нарушениями гражданами Грузии правил визовой либерализации

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что власти принимают во внимание все то беспокойство, которое может быть у стран-членов Евросоюза в связи с визовой либерализацией.
"Сегодня действительно не та данность для того, чтобы был задействован механизм остановки визовой либерализации, однако необходимо, чтобы граждане Грузии обратили внимание на ряд правил и не нарушали их", - сказал М.Джанелидзе журналистам в субботу, комментируя статистику, согласно которой в последнее время увеличилось количество соискателей убежища в странах ЕС.
При этом он отметил, что именно поэтому накануне была проведена чрезвычайная встреча премьер-министра и членов правительства, на которой были рассмотрены конкретные планы действий по предотвращению нарушений, связанных с безвизовым режимом.
По словам министра, прежде всего, очень важна максимальная информированность граждан о том, какие угрозы влекут их нелегальные визиты в ЕС, а также незаконные требования о предоставлении убежища.
"Это приводит к финансовому ущербу, кроме того, с подобными действиями связаны и другие проблемы. С помощью МВД мы очень активно будем работать с нашими странами-партнерами в сфере организованной преступности, а также над внутренними механизмами, чтобы не происходили разного рода нарушения", - заявил глава грузинского МИД.
Готов активно работать с правительством для предотвращения проблем, связанных с визовой либерализацией, и парламент Грузии.
"Мы с самого начала заявили, что визовая либерализация для нас была как привилегией, так и ответственностью. И мы, конечно, полностью осознаем эту ответственность", - заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он подчеркнул, что должны быть приняты все меры для того, чтобы предотвратить осложнения и проблемы с этой точки зрения. "Соответственно, если в этом плане станет необходимым вмешательство, в том числе парламента, усовершенствование законодательства, мы обязательно очень активно будем работать над этим вместе с правительством", - заявил журналистам спикер парламента.
По статистике Европейского агентства присвоения убежища (EASO) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, число граждан Грузии - соискателей убежища в странах-членах Евросоюза возросло на 35%. Кроме того, в ЕС указывают на рост числа преступлений, совершаемых в Европе гражданами Грузии. В СМИ также появилась информация о том, что члены правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии планируют пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС.
Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза был введен для Грузии с 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут находиться в странах Шенгенской зоны без визы в течение 90 дней.
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